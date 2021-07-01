Ежегодный вклад Стройкомплекса Москвы в бюджет города составил порядка 360 млрд рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ежегодный вклад Стройкомплекса Москвы в экономику города составляет порядка 360 млрд рублей, доля отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) - 19%, сообщил в четверг на пленарной сессии Московского урбанистического форума заместитель мэра Андрей Бочкарев.

"В реализации задач трансформации города строительный сектор, который создает инфраструктуру, является одним из ключевых, - порядка 19% стройкомлекса находится в общем ВРП Москвы, ежегодный вклад в бюджетную систему города [составляет] порядка 360 млрд рублей, по разным оценкам. Более 1 млн жителей либо напрямую связаны с этой областью, либо работают в смежных областях: производство стройматериалов, машин, механизмов, обеспечение финансирования и функционирования нашей отрасли", - сказал Бочкарев.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.