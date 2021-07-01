Путин: Москва и Минск прорабатывают использование унифицированных цифровых решений

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительства России и Белоруссии прорабатывают вопрос об использовании унифицированных цифровых решений для налоговой и таможенной служб. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии в четверг.

"В настоящее время по линии правительств России и Белоруссии прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов. Все это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной, равной основе", - сказал российский лидер.

В целом, по его мнению, важно, что научно-техническое сотрудничество имеет прикладной характер, совместные достижения задействуются для модернизации промышленности в наукоемких отраслях в обеих странах. Большое значение придается также вопросам цифровизации экономики, внедрению технологических и финансовых инноваций, сказал Путин.

По его словам, крупнейшим российско-белорусским высокотехнологичным проектом является строительство Белорусской АЭС силами госкорпорации "Росатом". Президент РФ отметил, что наработанные в рамках его реализации научные связи, накопленный опыт открывают возможности для кооперации во многих других сферах применения мирного атома, в том числе в сооружении АЭС малой мощности и технологиях ядерной медицины.

Глава государства также указал на важность соглашения, заключенного между Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Национальной академией наук Белоруссии, предусматривающего создание инфраструктуры совместных, фундаментальных и прикладных исследований под эгидой Союзного государства.