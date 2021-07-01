Москва ежегодно инвестирует в строительство до $12 млрд на протяжении 10 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Объем бюджетных инвестиций в столичное строительство на протяжении 10 лет составляет от $7 млрд до $12 млрд ежегодно. Две трети данных средств власти Москвы направляют на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил в четверг в ходе пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Общий объем инвестиций, который город Москва делал с 2011 по 2020 годы, составлял в год примерно $7-12 млрд, причем две трети этих инвестиций, около $10 млрд в год, направлялись на транспортную составляющую, одна треть - на создание объектов социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, спорта, культуры", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что внешние инвестиции в экономику города за 10 лет возросли примерно в пять раз.

"Частью этого увеличения является и создание эффективной инфраструктуры и объектов, которые создавались. По привлекательности инвестиций город Москва занимает, безусловно, лидирующее место в нашей стране", - заключил заммэра.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля, он в десятый раз проходит в Москве, форум продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF-2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban Fest для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн. Лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.