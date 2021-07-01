Путин подписал закон об уголовном наказании за поддельные средства маркировки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за использование поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон вводит уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации. Поправки вносятся в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно документу, теперь производство или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки продукции будут наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей. Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей, срок заключения составит до трех лет.