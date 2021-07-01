"Транснефть" в июле планирует прокачать 38 млн тонн нефти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Транснефть" в июле планирует транспортировать по системе 38,08 млн тонн нефти, из которых 36,73 млн тонн - российской. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Чуть более 20 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и 16,904 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в июле запланирована в объеме 3,536 млн тонн. Через порты РФ на экспорт в июле планируется отгрузить 9,16 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в июле планируется отправить на экспорт 1,42 млн тонн нефти, из Приморска - 3,1 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 1,7 млн тонн нефти, из Козьмино - 2,94 млн тонн нефти. Кроме того, в июле из Приморска планируется экспортировать 1,11 млн тонн евродизеля, из Новороссийска - 430 тыс. тонн.

В Китай по ВСТО "Транснефть" в июле планирует поставить 2,42 млн тонн, еще 900 тыс. тонн транзитом через Казахстан.

Итоги июня

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в июне выросла на 8,8% в сравнении с данными июня 2020 года, до 37,575 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в июне выросла в годовом выражении на 3,7%, до 17,25 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в июне было прокачано 2,78 млн тонн нефти, что на 25,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт 10,884 млн тонн нефти (рост на 29,4% к июню 2020 года). В Китай в июне 2021 года поставлено 3,133 млн тонн нефти против 3,386 млн тонн годом ранее.