В Минстрое считают, что опыт московской реновации может стать примером для регионов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Опыт московской реновации может стать примером для регионов и поможет нарастить объемы строительства на федеральном уровне. Такое мнение высказал в четверг первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин на Московском урбанистическом форуме.

"На сегодняшний день одной из национальных целей развития России является обеспечение населения доступным и качественным жильем. Нужно построить порядка 1 млрд кв. м до 2030 года, а это значит, нам надо выйти на общероссийские показатели порядка 120 млн кв. м в год. Программа реновации как раз является тем драйвером, примером для многих регионов, как это возможно сделать", - сказал он на сессии "Город меняет лицо. Как реновация влияет на среду городских районов".

Ломакин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который позволит развивать как жилищное строительство, так и строительство социальных объектов, обеспечивать транспортную доступность в регионах. "Важно создать качественный уровень жизни людей", - подчеркнул Ломакин.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что механизм комплексного развития территорий может быть применен на 418 земельных участках по всей России площадью более 20 тыс. га.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - должен быть достигнут к 2030 году.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре".

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.