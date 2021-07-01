Дума Томской области утвердила стратегию развития региона до 2030 года

ТОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты думы Томской области утвердили стратегию развития региона до 2030 года с учетом проекта интеграции вузов и научных организаций Томска в "большой университет" и строительства в городе нового студенческого кампуса. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель комитета по экономической политике думы Виктор Власов.

"На сегодняшнем заседании принята стратегия развития нашего региона до 2030 года. <…> Приоритеты рассчитаны на то, чтобы образовательный комплекс Томской области имел лидирующие позиции мирового уровня. Это связано и с созданием проекта "Большой университет", <...> и со строительством нового кампуса, рассчитанного на то, чтобы привлечь вузы и значительное число иностранных студентов в регион", - сказал он.

Он добавил, что стратегия включает в себя развитие особых экономических зон Томской области, повышение инвестиционной привлекательности региона, создание сети логистических центров. "Если говорить о топливно-энергетическом комплексе, то здесь главный вектор развития будет нацелен на то, чтобы создать условия по добыче труднодоступных запасов. Это связано с проектом "Палеозой" (проект, направленный на развитие технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти - прим. ТАСС), где свое слово говорят разработки томских ученых", - пояснил Власов, добавив, что это позволит сохранить общий уровень добычи нефти.

Согласно стратегии, к 2030 году планируют увеличить ВРП на 40% за счет производства высокотехнологичной продукции. Также планируется нарастить производство сельхозпродукции (на 13%) и продуктов питания (28%). К 2030 году в Томской области, по замыслу разработчиков, будет построено 7,5 тыс. км автодорог, а уровень жилищного строительства вырастет почти в два раза - до 0,874 млн кв. метров. Также власти региона намерены в два раза снизить уровень бедности - с 14,4 до 7,4% и на 27% увеличить уровень среднемесячной заработной платы.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в так называемый единый большой университет. По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на десять тыс. мест для всех вузов Томска. Его стоимость оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года.