Чернышенко: скидки для МСП на закупку российского софта повысят эффективность бизнеса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Введение скидок для малых и средних компаний на закупку российского софта позволит десяткам тысяч предпринимателей вывести свое дело на качественно новый уровень и повысить его эффективность. Об этом заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее в пресс-службе правительства РФ сообщили, что малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение по более выгодным ценам. Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам софта. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки.

"Кабмином принято решение компенсировать 50% расходов МСП на закупку программного обеспечения. Новая мера поддержки, реализуемая Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность", - процитировали ТАСС вице-премьера в его аппарате.

На финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 года предусмотрено 7 млрд рублей, это около 500 тыс. лицензий, уточнил Чернышенко.

Он отметил, что Россия достигла заметных успехов в цифровой трансформации государственных услуг. "Стратегии цифровизации активно реализуют госкорпорации и крупный бизнес в различных отраслях экономики. Следующий этап - это масштабная системная поддержка малого и среднего бизнеса на пути к цифровой трансформации. Мы понимаем, что успешно развивать свое дело невозможно без перевода бизнеса на цифровую основу", - добавил вице-премьер.

Как сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, чтобы создать для представителей МСП "по-настоящему востребованную и удобную в получении" меру поддержки, проводились консультации с предпринимателями.

"Минцифры России, РФРИТ совместно с профильными ассоциациями отберут лучшие облачные решения для цифровизации, и компании смогут быстро и "бесшовно" приобрести их по льготной стоимости, со скидкой 50%. При этом РФРИТ компенсирует компаниям-разработчикам программного обеспечения недополученные 50%, чтобы они могли снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса", - уточнил он.