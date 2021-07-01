Шесть индустриальных кварталов появятся на месте долгостроев в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Шесть территорий долгостроев реорганизуют в Москве в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

"В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы шесть территорий долгостроев в четырех округах столицы. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 млрд рублей. <...> В программу "Индустриальные кварталы" включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в центральном, западном, северном и северо-восточном административных округах столицы", - сказал Ефимов.

По его словам, общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 га, там появится более 195 тыс. кв. м общественно-деловой застройки. Бюджетный эффект - почти 3 млрд рублей в год. Будет создано порядка 5 тыс. рабочих мест.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, проекты коснутся долгостроев в районах Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный. "Строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере Москвы в Левобережном районе стройка стоит 11 лет, а в Тимирязевском районе она замерла 17 лет назад. Сроки реализации проектов комплексного развития шести территорий составляют от 4 до 7 лет", - добавил он.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.