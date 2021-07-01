Власти Москвы предоставили девелоперам льготы на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили девелоперам льготы на сумму 12,5 млрд рублей в рамках пяти соглашений, сообщил в четверг заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках пяти соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят за пределами центра столицы почти 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, где смогут работать более 7,6 тыс. человек. Город в свою очередь предоставил этим инвесторам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования участков для строительства жилья в общей сложности на 12,5 млрд рублей", - сказал Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

Программу город запустил в прошлом году для привлечения бизнеса к возведению коммерческих и социальных объектов вне центра города. Застройщики многоквартирных домов получают льготу по плате за первый год аренды и за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ ЗУ) для строительства жилья, если они строят за пределами ТТК и МКАД. В итоге город получает новые рабочие места, а инвестор - доход от реализации как жилья, так и нового бизнес-объекта.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, каждому объекту, по уже заключенным соглашениям присвоен статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, который дает право на льготы. Объем инвестиций в эти проекты превышает 25 млрд рублей. Новые объекты в рамках программы должны появиться в Москве уже в ближайшие годы.

"Два проекта по созданию мест приложения труда были одобрены правительством Москвы на днях. По одному из них инвестор построит два торговых комплекса и офисное здание. Сегодня это самый крупный проект в рамках программы: объекты появятся в разных районах Москвы в 2023-2025 годах, на них будет создано порядка 5,2 тыс. рабочих мест. По еще одному соглашению инвестор вложит 2,6 млрд рублей в создание на востоке столицы многофункционального офисно-торгового центра на 1,1 тыс. рабочих мест, который должен быть построен до середины 2024 года", - уточнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.