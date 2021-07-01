Доходы Ирака от экспорта нефти в июне составили $6 млрд

ТАСС, 1 июля. Ирак получил в июне более $6 млрд дохода от экспорта нефти. Об этом, как сообщает в четверг Иракское информационное агентство INA, говорится в предварительном отчете министерства нефти этой страны.

Багдад продал за рубеж в прошлом месяце более 86 млн баррелей нефти (2,892 млн баррелей в сутки), а доходы страны составили $6,141 млрд. По данным S&P Global в мае общий объем экспорта Ирака, второго по величине производителя в ОПЕК, упал до 3,291 млн баррелей в день с 3,337 млн баррелей в день в апреле. Парламент Ирака 1 апреля принял проект федерального бюджета, в котором цена на нефть устанавливалась в размере $45 при ожидаемом экспорте в объеме 3,25 млн баррелей в сутки.

Как в марте заявил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер, правительство намерено нарастить объемы добычи нефти до 8 млн баррелей в сутки к 2029 году за счет увеличения производственных мощностей на существующих нефтяных месторождениях Меджнун, Зубейр и Румейла.