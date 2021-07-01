В Москве объем производства машин и оборудования вырос в 2020 году в пять раз

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лидерами по объемам производства в Москве стали производители машин и оборудования, их объемы в 2020 году выросли в пять раз. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Если говорить об объемах производства, то лидерами в прошлом году стали производители машин и оборудования - рост почти в пять раз. В этой категории, например, выпуск лифтов, оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей", - сказал Прохоров.

Он отметил, что по понятным причинам удвоились объемы производства химии - антисептиков, парфюмерных и косметических средств. Почти на 50% выросло производство бумаги и бумажных изделий - здесь сыграл рост онлайн-продаж и развитие сервисов доставки. Почти на 40% увеличилось производство фармацевтической продукции и продуктов питания.

Также хорошие показатели за 2020 год у резидентов московской особой экономической зоны. В прошлом году они выпустили продукции на общую сумму 19 млрд рублей, это на 23% больше, чем в 2019-м. В лидерах - производители электроники, оптики, робототехники.

"О планах наших предприятий мы можем судить исходя из их инвестиционных проектов. Например, производители продуктов питания, имеющие статус промышленного комплекса - а это порядка 20 компаний - только до конца этого года планируют инвестировать в развитие почти 5 млрд рублей. В их числе, например, хлебозаводы, кондитерские фабрики, мясоперерабатывающие комбинаты", - добавил Прохоров.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.