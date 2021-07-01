Бюджет Краснодарского края на 2021 год превысил 332 млрд рублей

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в четверг утвердили поправки в бюджет региона на 2021 год. Бюджет увеличен на 9,5 млрд рублей - до более чем 332 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"На сессии ЗСК утвердили поправки в региональный бюджет. Распределили дополнительно в бюджет еще 9,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд - собственные доходы. Расходная часть на 2021 год составит более 332 млрд рублей", - говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что дополнительные денежные средства будут направлены на социальную сферу, в том числе на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, приобретение жилья для детей-сирот, оказание помощи в оплате услуг ЖКХ льготникам; развитие здравоохранения в регионе и дорожной инфраструктуры - одним из крупных проектов в данной сфере является продолжение строительства нового моста, соединяющего Краснодар и Республику Адыгея.

"Итог расходов краевого бюджета прошлого года - 319,5 млрд рублей. В рамках прошлого пандемийного года мы прошли год неплохо с точки зрения финансового результата: и с точки зрения поддержки федерального бюджета, и с жесткой и приоритетной финансовой политики, которая была в крае. Все свои обязательства перед населением в 2020 году мы выполнили, мы поддерживали жителей в непростое время и сейчас тоже продолжаем это делать", - отметил глава Краснодарского края в ходе сессии.

В конце 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором и окончательном чтении краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объем доходов в 2021 году должен был составить 294 млрд рублей. На плановый период 2022 года бюджет увеличится на 4,7 млрд рублей, в 2023 году - на 13,9 млрд рублей.