Средние цены на бензин в России за неделю выросли на четыре копейки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 июня 2021 года выросли на четыре копейки и составили 48,09 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на три копейки - до 45,34 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на четыре копейки - до 49,03 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на семь копеек - до 55,87 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на девять копеек - до 49,91 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 40 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 1,1%, Биробиджане и Чите - на 0,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 45,88 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге литр бензина марки Аи-92 стоил от 43,8 до 45,75 рубля, марки Аи-95 - от 47,6 до 50,28 рубля, марки Аи-98 - от 55,6 до 58,36 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 21 по 27 июня снизился на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 766,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 1,6% и составило 1 млн 466,6 тыс. тонн.