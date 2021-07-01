Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,17-0,43%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский рынок вырос вслед за нефтяными котировками. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,43%, до 3 858,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,17%, до 1 656,61 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск вырос на 0,24%, до 73,38 рубля, евро - на 0,24%, до 86,99 рубля.

В четверг одним из ключевых факторов для отечественного рынка стала динамика цен на нефть. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,33%, до $75,56 за баррель.

"Сегодня мы наблюдали уверенный рост нефтяных котировок в преддверии решения ОПЕК+ по объему добычи. Это поддержало в первую очередь российский нефтяной сектор, который занимает определяющую долю в индексе Мосбиржи. И несмотря на смешанные настроения на глобальном рынке и опасения по поводу распространения коронавирусного заболевания, индекс Мосбиржи сумел подняться до исторического максимума", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Помимо этого, по итогам вчерашней прямой линии российского президента "ряд инвесторов увидели сигнал, демонстрирующий желание нормализации отношений с западом", - добавил эксперт.

Рынок акций

На фоне укрепления цен на нефть продолжают свой рост акции нефтегазового сектора. "Дополнительную поддержку производителям газа оказывает жаркая температура в мире, что приводит к снижению запасов и увеличению спроса на газ для производства электроэнергии", - пояснил инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Иван Малина.

Так, наибольший рост показывают акции "Лукойла" (+3,46%) и "Новатэка" (+2,59%). Лучше рынка торгуются бумаги "Фосагро" (+1,76%), которые приподнимаются после предыдущей волны снижения. "Поддержку спросу на акции производителя удобрений возможно оказало недавнее интервью CEO "Фосагро" Андрея Гурьева, который заявил, что отрасль минеральных удобрений вошла в новый цикл после длительного периода низких цен", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Акции "Фосагро" восстанавливаются к 4875 рублей. По мнению старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, если тренд закрепится, следующей остановкой станет рубеж в 5000 рублей.

При этом техническое снижение демонстрируют акции "Алросы" (-6,08%), которые сегодня торгуются без дивидендов. "Чтобы закрыть дивидендный гэп, потребуется время, а пока бумаги будут двигаться в пределах 125-130 рублей", - добавила Бодрова.

Прогноз на завтра

Завтра российский рынок будет ждать сигналов из-за рубежа, где опубликуют блок важной макростатистики, что при оптимистичном сценарии может помочь преодолеть индексу Мосбиржи отметку в 3 900 пунктов, считает Александр Бахтин. В "БКС Мир инвестиций" также ожидают увидеть российскую валюту около отметки в 73 рубля за доллар.

В "Фридом Финанс" также ожидают завтра продолжения роста котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 830-3 890 пунктов, а также 72,80-74,15 рубля и 86,55-87,50 рубля соответственно.