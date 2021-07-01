Верховная рада поддержала повышение налогов на Украине

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Верховная рада поддержала инициированный правительством законопроект об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, который предполагает повышение налогов и сборов фактически во всех сферах экономики. За документ в четверг проголосовали 264 депутата при 226 необходимых.

Проект закона вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции, экологического налога и рентной платы. По налогам на физических лиц кабмин акцентировал внимание только на новой формуле отчислений с продажи недвижимости. Это основное нововведение для людей по налогам, суть которого в том, что при продаже трех и более объектов недвижимости в год, начиная с третьего уже нужно будет платить налог на доходы физлиц, то есть 18%.

В законопроекте появилось понятие минимальной налоговой нагрузки на землю - налог, который будут платить те, кто выращивает сельхозпродукцию, включая огородников. При этом "платежи с огородов" могут сильно ударить по сельским жителям, поскольку льготную площадь участка уменьшили с 2 га до 0,5 га. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и лесных ресурсов будут увеличены на 14,5%.

Отменяется льгота по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии. Проект закона ограничивает накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога. На производителей и импортеров переносят обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который на сегодня платят субъекты розничной торговли.

Ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029 году предусмотрено их повышение в восемь раз. Растут ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 гривен за тонну до 30 гривен за тонну. Повышаются ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 гривны до 1,5 гривны за тонну.

Контролирующим органам дают право взимать налоговый долг за счет наличности или средств на банковских счетах должника без обращения в суд. Руководителю юридического лица - должника по решению суда могут временно ограничивать выезд за границу до полного погашения налогового долга.