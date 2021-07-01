Глава Минсельхоза заявил, что РФ заинтересована в совместных с Сербией инвестициях в АПК

БЕЛГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в совместных российско-сербских инвестициях в сельскохозяйственное производство. Об этом заявил в четверг глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич в Белграде, сообщила пресс-служба сербского правительства.

"Министр Патрушев позитивно оценил сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства <...> Он отметил, что российская сторона заинтересована в совместных инвестициях в сельскохозяйственную продукцию, чтобы облегчить экспорт на рынки, с которыми два государства имеют подписанные соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина Сербии.

В свою очередь Ана Брнабич заявила о существовании большого потенциала дальнейшего развития торговых отношений и партнерства в области сельского хозяйства, прежде всего благодаря хорошим двусторонним отношениям и устойчивому политическому диалогу. "Дополнительный импульс представляет собой вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли Сербии с ЕАЭС в июле этого года", - подчеркнула премьер.

Во встрече также принимали участие министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Бранислав Недимович, которые обсудили с Дмитрием Патрушевым сотрудничество в цифровой сфере и применении новых технологий в АПК.

25 октября 2019 года Сербия подписала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как сообщил ТАСС на тот момент вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич, 743 сербские компании экспортируют товары на российский рынок, продается свыше 1200 наименований товаров. Основную долю экспорта Сербии в другие страны составляет металлургия (сталь, медь), высокие технологии, машины и оборудование, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, нефтехимия, электроэнергия и лекарственные средства.