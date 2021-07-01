Доходы бюджета Воронежской области выросли в 2020 году на 10,3 млрд

ВОРОНЕЖ, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы в четверг на очередном заседании в окончательной редакции приняли закон об исполнении бюджета региона за 2020 год. Доля налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом выросла на 10,3 млрд рублей - до 94,4 млрд рублей и составила 65% доходов областной казны, сообщил на заседании председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

"Доходы региональной казны составили около 144 млрд рублей, расходы - 137,6 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 6,4 млрд рублей. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, бюджеты исполнены с существенным приростом к предыдущему году - как по доходам, так и по расходам. При этом доля налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете составила свыше 65%, или 94,4 млрд рублей, что на 10,3 млрд больше, чем в 2019 году", - пояснил Нетесов.

Он уточнил, что в 2020 году парламентарии четырежды согласовывали изменения в главный финансовый документ региона, дополнительно распределяя средства на важные для Воронежской области мероприятия. В их числе средства федерального бюджета на сохранение рабочих мест, помощь бизнесу, здравоохранение и другие цели.

"В прошлом году основная нагрузка легла на здравоохранение. Только на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса направлено почти 7 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей - деньги областного бюджета. За счет этого предоставлены стимулирующие выплаты медикам и работникам соцзащиты, приобретены лекарственные препараты, оборудование и средства индивидуальной защиты, проведен ремонт и оснащение учреждений", - добавил Нетесов.