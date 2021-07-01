В Карелии под "арктические гектары" утвердили территории общей площадью 337 тыс. га

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития утвердило территорию общей площадью 337 тыс. га для предоставления бесплатных гектаров в арктических районах Карелии. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская в четверг в ходе прямого эфира во "ВКонтакте", посвященного социально-экономическому развитию Сегежского района.

Ранее сообщалось, что власти Карелии предусмотрели 420 тыс. га земли на арктических территориях региона, которые будут бесплатно выделяться населению в рамках программы "Дальневосточный гектар", которая с 1 августа 2021 года будет распространяться на территорию Арктической зоны Российской Федерации.

"Сегодня мы получили официальное согласование тех территорий, которые вошли в зону возможного предоставления, от Минвостокразвития, ранее мы получили такое же согласие от Общественного совета по делам Арктики на уровне Российской Федерации. Нам одобрено 337 тыс. га, это огромная площадь. Мы регион-лидер по включенным зонам для реализации программы "Арктический гектар", - сказала она.

По словам Свидской, большинство территорий сформировано за счет лесного фонда. "1 августа любой житель Карелии или индивидуальный предприниматель может подать заявку на получение арктического гектара", - отметила она.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставлять землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке. Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Затем землю сможет взять любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.