Стоимость акций "Роснефти" обновила исторический максимум

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на Московской фондовой бирже в четверг достигали стоимости в 586,95 рубля за штуку, обновив исторический максимум.

Стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже в ходе торгов 1 июля 2021 достигала максимума в 586,95 рублей за штуку. Таким образом, котировки обновили рекордные показатели 26 марта, когда стоимость бумаг составила 580,65 рубля за штуку. В среднем по состоянию на 20:45 мск акции компании скорректировались до отметки 578,8 рубля за штуку (+1,32% за день). Таким образом, на Московской бирже капитализация компании достигла 6,12 трлн рублей, а на максимуме превышала 6,22 трлн рублей.

Акции "Роснефти" с начала года растут быстрее рынка. С января стоимость бумаг компании выросла почти на 35%, тогда как индекс "голубых фишек" на Московской бирже прибавил только 14,65%, а индекс компания нефтегазового сектора - 22,6%.

Между тем инвестиционные компании и банки ожидают от акций "Роснефти" реализации еще большего потенциала роста. Одна из самых высоких целевых оценок "Роснефти" у "Райффайзенбанка": 810 рублей за акцию и $11 за GDR (глобальные депозитарные расписки). Это на 40% выше текущих котировок четверга.

Драйверы роста

Ключевым фактором роста добычи и финансовых показателей "Роснефти" отраслевые эксперты считают флагманский проект "Роснефти" - "Восток ойл", который называют одним из самых перспективных в мире. Так Goldman Sachs окрестил его "магнитом для инвесторов". Еще в конце декабря 2020 года 10%-ю долю в проекте приобрел крупный мировой трейдер Trafigura, в начале июня 2021 года стало известно, что 5%-ю долю в нем собирается приобрести консорциум инвесторов в составе Vitol и Mercantile & Maritime.

Ресурсная база, технологии разработки и экономика проекта "Восток ойл" позволяют ожидать одни из самых низких удельных затрат на добычу и углеродного следа на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. При этом высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. А логистическим преимуществом проекта "Восток ойл" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки. В результате, как отмечали аналитики J.P. Morgan, создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для "Роснефти", но и для мировой нефтяной отрасли.

Одним из важных факторов для инвесторов являются и вопросы подхода к экологии компанией в целом. По оценке Morgan Stanley, "Роснефть" - ведущая российская компания сектора по полноте раскрытия ESG-показателей (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которая у нее составляет 88%. Также "Роснефть" единственная из российских компаний, публично представившая план по углеродному менеджменту до 2035 года, в котором поставлены цели по нулевому сжиганию попутного нефтяного газа, предотвращению выброса парниковых газов в объеме 20 млн тонн Сo2-эквивалента.

Оценки рынка

Goldman Sachs ранее включил "Роснефть" в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году с целевой ценой $10 за GDR. Газпромбанк" еще в апреле повысил целевую цену акциям "Роснефти" почти на 30% - до $10,1 за бумагу. У инвесткомпании "Атон" целевая цена акций "Роснефть" $9,8 за GDR. У Sber CIB прогнозная стоимость ценных бумаг "Роснефти" - $9,6 за GDR. По мнению аналитиков банка, инвесторы пока недооценивают дивидендный потенциал компании, а показатели первого полугодия "Роснефти" станут катализатором дальнейшего роста акций.