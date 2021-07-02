Бурятия представит свой инвестпотенциал на выставке "Улица Дальнего Востока" по время ВЭФ

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Республика Бурятия представит свой инвестиционный и туристический потенциал на выставке "Улица Дальнего Востока" по время Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 2-7 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном правительстве.

"Экспозиция Бурятии на выставке получит название "Байкал - Бурятия. Традиции с будущим". Участники, гости Восточного экономического форума смогут познакомиться с инвестиционным потенциалом региона, а также с культурой и природой Бурятии, Байкалом, которые привлекательны для туристов в любой сезон", - сообщили в правительстве.

Впервые Бурятия участвовала в ВЭФ на правах субъекта Дальневосточного федерального округа в 2019 году, после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Тогда павильон региона на "Улице Дальнего Востока" был оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал, а на площадке рядом с павильоном были представлены вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

В 2021 году выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета 2-7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдет часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, 5-7 сентября - все желающие.

Особое внимание при проведении выставки в этом году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.