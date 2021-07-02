Строительство первых роботизированных ферм в Карелии начнут в 2022 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Строительные работы по созданию первых роботизированных ферм на площадках совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский" в Карелии начнут не раньше 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

"Срок сдачи проектно-сметной документации по обоим объектам - и по Толвуе, и по "Ведлозерскому" - 30 октября 2021 года. Готовность проектно-сметной документации (ПСД) для "Ведлозерского"- более 90%, готовность ПСД для Толвуи - более двух третей на сегодня. <…> Стройку мы начнем после того, как договоримся с Росагролизингом на следующий год, чтобы они включили в свой бюджет средства", - сказал собеседник агентства.

Власти региона уже вложили 500 млн рублей в докапитализацию совхоза "Ведлозерский", которые были выделены из средств программы индивидуального развития республики. С модернизацией государственных предприятий в Карелии связывают планы по повышению рентабельности молочного животноводства на юге региона. По словам Лабинова, сейчас условия труда, по большей части ручного, в Толвуйском и Ведлозерском хозяйствах оставляют желать лучшего. Уровень квалификации сотрудников не позволяет наращивать производительность до нужных объемов и, как следствие, повышать зарплаты.

"Южная часть Карелии, где у нас молочное животноводство есть, оно может быть рентабельным. Просто нужно сделать его производительным. <…> Нужно вначале построить капитальный, хороший объект, набрать более квалифицированных людей, которые будут получать другую зарплату. Людей там должно быть в три раза меньше, а производство должно быть в три раза больше", - добавил собеседник агентства.

Совхозы "Толвуйский" и "Ведлозерский" в мае 2018 года были одобрены к приватизации, однако ни одно из предприятий так и не было продано из-за низкого интереса со стороны частных инвесторов. Оба предприятия являются убыточными и требуют модернизации. В рамках инвестиционных проектов планируют строительство роботизированных молочных комплексов в селе Толвуе мощностью 2 тыс. голов дойного стада, а в селе Ведлозере - 1,2 тыс.