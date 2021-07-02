"Известия": производители просят не запрещать вакуумную упаковку из-за опасения роста цен

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские производители просят исключить из списка пластиковых товаров, которые могут запретить производить в РФ, упаковку майонеза, кетчупа и детского питания - гибкую вакуумную тару "дой-пак" (doypack). Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков в Минпромторг РФ, который совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) составляет перечень товаров, не подлежащих переработке.

В РЭО подтвердили изданию, что на рассмотрение в Минпромторг и Минприроды направлен перечень продукции, которую трудно или невозможно переработать. В него входит и "дой-пак", который производят из композитных материалов. Альтернатива такому виду упаковки на прилавках - ПЭТ, бутылка из стекла, банки из стали или алюминия, отметил экологический оператор. В пресс-службе Unilever изданию сообщили, что такие материалы могут быть переработаны и значительно не удорожат тару.

При этом генеральный директор Союза переработчиков пластмассы Петр Базунов в обращении в Минпромторг от 24 июня указывает, что "отказ от гибкой упаковки приведет к необходимости переоснастить предприятия, которые производят подобные продукты. А это окажет негативное влияние на себестоимость выпуска и может спровоцировать значительный рост цен в магазинах". Союз переработчиков пластмассы указывает, что не все заводы смогут перестроить свои производства под изготовление новой продукции, часть оборудования придется списать за невозможностью работать на другом сырье помимо пластика.

Против запрета этого вида тары выступает и Национальная конфедерация упаковщиков, следует из ее письма в Минпромторг от 21 июня, на которое ссылаются "Известия". В нем сказано, что альтернатива гибкой упаковке в виде стекла и банок из стали или алюминия однозначно приведет к удорожанию конечной продукции.

"Надо работать над организационными мерами по раздельному сбору твердых коммунальных отходов и отходить от идеи запретить товары из пластика. Их не надо ограничивать или захоранивать на полигонах, пластики следует отсортировывать, а затем перерабатывать. Но для этого надо организовать первичную сортировку в домах", - сообщил "Известиям" Петр Базунов.

Исполнительный директор ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев сообщил изданию, что отказ от "дой-пак" в пользу стекла и алюминия способен увеличить себестоимость товаров. По его словам, для детского питания переход на стеклянную тару и вовсе не безопасен, ведь речь идет о бьющейся таре. Более того, такой подход скажется и на стоимости логистики: нужно будет перевозить более тяжелые и объемные товары, сказал он "Известиям".