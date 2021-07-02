Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,12%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,12% и составил 3853,81 пункта, индекс РТС опустился на 0,34% - до 1650,94 пункта.

К 10:39 мск индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3857,48 пункта (-0,02%), индекс РТС терял 0,31% и находился на уровне 1651,49 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,24% - до 75,66 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,13% и торгуется на уровне 75,13 доллара за баррель.

