В Москве число летних веранд может вырасти почти на 15%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. В Москве работают 1 879 летних веранд, ожидается, что до конца лета их число вырастет примерно на 15%. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы Владислав Овчинский.

"Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Госинспекция по недвижимости. На 1 июля в городе работают 1 879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. Ожидаем, что по итогам летнего сезона этот показатель может увеличиться еще на 10-15%", - сказал Овчинский.

По его словам, заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы. Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 м от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару. Актуальными остаются и требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции: наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.

Аналитический центр Москвы регулярно отслеживает оперативные данные контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений города, в том числе зарегистрированной в заведениях общепита, которые позволяют дать реальную оценку ситуации. Последние данные хотя и указывают на закономерное снижение выручки общепита после введения вынужденных ограничительных мер в связи с новой вспышкой COVID-19, однако такое снижение составляет не более 24%.

"Говоря более точно, за первые три дня действия новых ограничений (понедельник-среда, 28-30 июня) снижение выручки составило 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. За первый день (понедельник, 28 июня) снижение было несколько более резким: минус 23,7% по сравнению с понедельником предыдущей недели (21 июня), а во вторник по сравнению с прошлым вторником - 20,2%", - подчеркнул генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Как добавили в центре, если в прошлом году после локдауна многие заведения, как и их клиенты, оказались абсолютно не готовы к работе исключительно в формате доставки и навынос, то на сегодняшний день эти форматы уже опробованы и стали более привычными как для заведений, так и для их клиентов. Отдельным смягчающим фактором стало освобождение кафе, ресторанов и баров от необходимости предъявления QR-кодов посетителями, если они занимают места на летних верандах. Рестораторы ранее неоднократно заявляли о том, что летние веранды в теплое время года приносят существенную долю выручки.