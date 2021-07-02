Россия нарастила производство бензина в июне 2021 года на 3,8%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия в июне 2021 года нарастила производство бензина на 3,8% год к году - до 3,34 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК. За первое полугодие производство выросло на 7,6% - до 19,9 млн тонн.

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 года). Сейчас наблюдается постепенное восстановление спроса из-за их ослабления.

Выпуск дизельного топлива в июне вырос на 6,8% - до 6,5 млн тонн, производство мазута - на 17,4%, до 3,3 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в июне 2021 года увеличился на 10,5% - до 22,7 млн тонн, а в январе - июне на 0,2% - до 137 млн тонн.