МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует перевезти в этом году 47 млн пассажиров, падение к 2019 году составит 22%, рост к 2020 году - около 1,6 раза, заявил глава компании Михаил Полубояринов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Объем перевозок в 2019 году был 60 млн пассажиров, в 2020 году - 30 млн пассажиров, то есть мы потеряли половину. В этом году очень надеемся, что перевезем 47 млн пассажиров. Каждый второй человек, который воспользовался воздушной перевозкой - это наш пассажир", - сказал он.

"Победа" является драйвером роста нашей группы. Мы прогнозируем рост пассажиропотока практически в 1,5 раза больше, чем это было в прошлом году. "Победа" сегодня - лидер по эффективности использования налеточасов компаний в мире на один тип и единственная компания, которая показала прибыль в 2020 году", - добавил он.