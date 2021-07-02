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Пандемия COVID-19

Мишустин: рейсы "Аэрофлота" должны стабильно выполняться там, где позволяет пандемия

Авиакомпании важно сохранить стабильные рейсы, считает премьер-министр

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Аэрофлоту" важно сохранить стабильные рейсы и выполнять их без задержек и отмен там, где это позволяет ситуация с пандемией. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем авиакомпании Михаилом Полубояриновым.

"Несмотря на распространение коронавируса, самое главное для авиакомпании - это стабильность, - подчеркнул глава кабмина. - И там, где разрешено, там, где ситуация с эпидемией позволяет, должны быть стабильные рейсы - без задержек, без отмены". Мишустин добавил, что при этом в приоритете компании должно быть здоровье пассажиров.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Полубояринов, Михаил Игоревич
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