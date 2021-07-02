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Слуцкий: упорство Конгресса США по "Северному потоку - 2" достойно лучшего применения

Председатель комитета Госдумы по международным делам заметил, что проект выгоден прежде всего Европе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Действия США в отношении "Северного потока - 2" - это пример нечестной конкурентной борьбы, которая рано или поздно будет проиграна, а упорство американских законодателей в этом вопросе достойно лучшего применения. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Фанатичное упорство конгрессменов в попытках помешать СП-2 достойно лучшего применения. Проект, который носит исключительно экономический характер, уже практически завершен. Морская часть первой нитки "Северного потока - 2" технически проложена, идет активная работа над второй ниткой", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что "Северный поток - 2" выгоден прежде всего Европе, это признают сами европейцы. "Но Соединенные Штаты не волнуют потребности их евроатлантических союзников, о единстве с которыми так любят говорить в Вашингтоне. За последние годы США всеми правдами и неправдами, с помощью санкций и давления пытались зачистить европейский рынок для своего сжиженного природного газа - более дорогого и сложного в транспортировке сырья. Одним из рычагов давления при этом была Украина. Якобы Nord Stream позволит России оказывать давление на Киев, лишая его транзита газа", - напомнил он.

"Все это лишь нечестная конкурентная борьба на газовым рынке со стороны США, которая рано или поздно будет ими же проиграна. Но вся возня вокруг "Северного потока - 2" - ярчайший пример эгоистичных методов Вашингтона по продвижению своих геополитических и экономических интересов, в том числе посредством санкций. Когда, наконец, откроются глаза у европейских партнеров?" - резюмировал Слуцкий.

Ранее комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса одобрил поправку в закон о финансировании Госдепартамента в 2022 году, позволяющую аннулировать решения администрации США об отказе от санкций в отношении "Северного потока - 2".

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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