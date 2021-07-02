ВЭБ.РФ и ВТБ подписали предварительные условия по проекту группы "Русская Платина"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, ВТБ и "Черногорская ГРК" подписали предварительные условия финансирования реализации проекта строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Общий бюджет проекта на инвестиционной фазе составляет эквивалент до 2,9 млрд долларов США, сумма кредита со стороны финансовых партнеров может составить до $2,3 млрд", - пояснили там.

ВТБ уже финансирует текущие работы по разработке месторождения в рамках действующего бридж-финансирования, предоставляемого в пользу "Черногорская ГРК". Проект предполагается реализовать на принципах фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Данные условия подписаны в развитие заключенного на ПМЭФ-2021 в присутствии президента РФ Владимира Путина меморандума о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае.

"Черногорская ГРК" действует в составе группы "Русская Платина", контролируемой Мусой Бажаевым. Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием металлов 4Е, меди и никеля. Проектная перерабатывающая мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн тонн руды в год, его продукцией будут медный и никелевый концентраты с МПГ. Предполагается, что поставщиками технологического и горного оборудования для Черногорского ГОКа выступят Metso Outotec, Siemens Energy AB, Hitachi, Liebherr / Comatsu, Caterpillar, Aqseptence Group, Thyssen Krupp и FLSmidth. При реализации проекта будут использованы лучшие стандарты горно-металлургической индустрии, с соблюдением принципов устойчивого развития.