МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый водородный электробус начнут тестировать в Москве в следующем году. Соответствующее соглашение подписали в пятницу на площадке Московского урбанистического форума заммэра столицы Максим Ликсутов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и председатель правления ООО УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

"В 2022 году в Москве начнут обкатывать первый водородный электробус. <…> Преимущества водородного электробуса очевидны: его использование снизит выбросы СО2 более чем в 10 раз, при использовании выделяется только пар и тепло, а также он экономичен - требует заправки лишь раз в сутки", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что более двух лет назад столица начала менять дизельные автобусы на электробусы. "Сначала мы обкатаем образец водородного электробуса. Когда на 100% убедимся в его безопасности, вместе с коллегами создадим инновационный центр производства водородного электробуса на базе Сокольнического вагоностроительного завода. Оно начнет работать в Москве в 2023 году", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Московский урбанистический форум проходит в столичном "Зарядье" с 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.