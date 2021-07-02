В Ростовском порту открыли крупный зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год запустили на территории Ростовского морского мультимодального порта, он станет крупнейшим на Юге России. Об этом рассказал ТАСС в пятницу заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

"[Зерновой терминал в Ростовском порту] станет одним из крупнейших на Юге России, позволит увеличить пропускную способность и повысить экспортный потенциал Донского региона. По итогам 2020 года мощности портов Ростовской области составили почти 42,5 млн тонн, в том числе почти 19,5 млн тонн зерновых грузов. Вновь вводимый терминал даст прирост мощности для перевалки зерна более чем на 5%", - сказал он. По словам Вовка, новый зерновой терминал даст порту 65 новых рабочих мест.

Он добавил, что в связи с тем, что Ростовская область занимает лидирующие позиции по аграрному экспорту в стране, новый терминал позволит повысить объемы перевозок зерновых и таким образом сохранит лидерство региона в этой сфере.

За пять месяцев этого года в морских портах Ростовской области перегрузка зерновых составила 4,5 миллиона тонн, а по итогам 2020 года почти 17 миллионов тонн. В прошлом году регион стал рекордсменом страны по сбору зерновых культур. Аграриями Ростовской области было намолочено 12,6 миллионов тонн зерновых, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. Основной зерновой культурой в области является пшеница. Доля Ростовской области в объеме российского экспорта продовольствия составляет 20%.