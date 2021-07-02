Уральский завод гражданской авиации в 2022 году планирует построить около 35 самолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует в 2022 году выпустить около 35 самолетов всех модификаций, что почти равняется планам на 2021 год. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор дивизиона "Самолеты" УЗГА Евгений Сергеев.

"До конца [года] у меня еще семь самолетов [L-410], всего девять L-410 в 2021 году. Всего в 2021 году у меня 34 новых самолета. Плюс 5-6 ремонтов самолетов и четыре самолета на техобслуживании. План на 2022-й [еще] создается, но это около 34-35 самолетов всех модификаций", - сказал он.

Сергеев добавил, что за все время работы завода выпустили около 400 самолетов.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. УЗГА выпускает самолеты Да-40, Да-42 по лицензии австрийской компании Diamond для подготовки пилотов в государственных учебных заведениях. Также предприятие локализовало производство самолетов Л-410.