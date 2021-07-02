Путин подписал закон об отмене лицензирования производства беспилотников до 30 кг

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену лицензирования деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту гражданских беспилотников весом менее 30 кг. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон подготовлен во исполнение дорожной карты по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения реализации плана мероприятий Национальной технологической инициативы по направлению "Аэронет". План мероприятий утвержден распоряжением правительства РФ от 3 апреля 2018 года.

Документ исключает деятельность по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, из перечня видов деятельности, на осуществление которых на территории страны требуется получение лицензии в соответствии с законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".