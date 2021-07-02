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На портале госуслуг восстановили полную работоспособность сервисов формирования заявлений

Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты, отметили в Минцифры

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг обеспечена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

"Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений", - отметили в Минцифры.

Ранее портал госуслуг был временно не доступен. На сайте имелось сообщение, что услуги оказывают более 500 тыс. посетителей, а время ожидания сначала составляло пять минут, а впоследствии - 30 минут. В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщали, что портал может быть временно не доступен из-за работы по вводу новых сервисов.

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