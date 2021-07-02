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Авиакомпания "Россия" возобновила рейсы в Турцию

Рейсы в Анталью выполняются из аэропорта Пулково дважды в день

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" возобновила прямые рейсы в Анталью. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в Анталью (Турция). Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта Пулково по уже привычному расписанию дважды в день", - сообщила компания.

Перевозчик добавил, что на линии эксплуатируются самолеты Airbus A320.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении с 22 июня в полном объеме авиасообщения с Турцией, которое было ранее приостановлено. 15 апреля оперштаб из-за ситуации с коронавирусом в Турции приостановил все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между двумя странами.

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