Хуснуллин призвал распространить опыт Москвы в развитии общественного транспорта на всю РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Опыт Москвы в развитии общественного транспорта необходимо перенимать другим субъектам РФ, чтобы снизить количество личного автотранспорта на дорогах, избавляя их от пробок. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин во время Московского урбанистического форума.

"Если Москва стабильно имеет высокий базовый уровень пользования общественным транспортом, каждый год этот показатель добавляет, при этом вкладывает колоссальные средства в инфраструктуру, то в России в целом у нас эта проблема одна из серьезных. Это вызов, который перед нами стоит. [Нужно] брать опыт Москвы, его применять на территории всей Российской Федерации", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что власти РФ ставят задачу увеличивать мобильность внутри городских агломераций, чтобы жители этих территорий могли добираться до нужных им мест за 15 минут.

"Непростая задача, требует кардинального пересмотра всей градостроительной политики, транспортной политики, пересмотра парковочного пространства и вообще личным транспортом", - пояснил Хуснуллин. Ранее он поручил губернаторам пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта. По его словам, за последние 10 лет пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%.

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.