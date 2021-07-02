Регионы получат 2 млрд рублей межбюджетных трансфертов на гранты в туризме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ростуризм объявил о планах провести новый конкурс, направленный на развитие внутреннего и въездного туризма, с предоставлением регионам межбюджетных трансфертов на 2 млрд рублей. Гранты будут распределять регионы, а фокус будет сделан на обустройство маршрутов в регионах с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Ростуризмом принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках национального проекта предусмотрено более 2 млрд рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы. Победителей будет определять каждый регион самостоятельно", - говорится в сообщении.

Механизм грантовой поддержки в туризме был впервые реализован в 2020-2021 годах на федеральном уровне. По итогам конкурса ФАС России на основании обращения нескольких участников возбудила дело по вопросу организации и проведения конкурса. По итогам совместной работы антимонопольного ведомства и Ростуризма все замечания к текущему конкурсу были устранены, отметили в Ростуризме. "Все рекомендации ФАС России при проведении следующих конкурсов также будут учтены", - отметили в Ростуризме.

В 2020 году Ростуризм распределил гранты на сумму 1,2 млрд рублей. Победителями стали 474 компании и ИП. Максимальный грант составил 3 млн рублей, одним из условий конкурса было вложение как минимум 30% собственных средств в проект. Грант нужно было реализовать в течение полугода.