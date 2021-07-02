В Тверской области подняли предельный возраст для назначения выплат молодым работникам АПК

ТАСС, 2 июля. Власти Тверской области увеличили с 30 до 35 лет предельный возраст для назначения выплат молодым специалистам агропромышленного комплекса (АПК) региона. Сумма господдержки составляет до 30 тыс. рублей, ее уже получают свыше 100 человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Тверской области молодые специалисты, которые трудоустроились на селе, получают поддержку со стороны региона. Ранее ей могли воспользоваться жители Верхневолжья, принятые на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, в возрасте до 30 лет. Сейчас установлен максимальный возраст - 35 лет", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, выпускники учебных заведений, которые трудоустраиваются в сельхозпредприятия, в течение трех лет ежеквартально получают от 9 тыс. до 30 тыс. рублей, а также единовременную выплату, по окончании первого года работы она составляет 5 тыс. рублей, второго года - 10 тыс. рублей, третьего года - 20 тыс. рублей.

Такие меры господдержки за последние два года назначены уже 105 молодым специалистам, устроившимся на работу на предприятия АПК региона. "Главная задача - создать тренд, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на своей родной земле. Чтобы молодежь хотела заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории. Также важно наращивать поддержку села, улучшать инфраструктуру сельских территорий", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.