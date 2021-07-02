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Tesla поставила на рынок рекордные 200 тыс. электромобилей во втором квартале

По данным агентства Reuters, компании удалось достичь рекордного показателя благодаря эффективному решению проблем нехватки чипов и сырья

ТАСС, 2 июля. Компания Tesla поставила на мировой рынок более 200 тыс. электромобилей за второй квартал 2021 года, что стало рекордным объемом поставок для этого автопроизводителя. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, компании удалось достичь рекордного показателя благодаря эффективному решению проблем нехватки чипов и сырья. Всего компания поставила 201 250 электромобилей за квартал, а общий объем производства вырос на 14% за указанный период.

Согласно статистике, продажи более дешевых моделей автомобилей Tesla Model 3 и Model Y компенсировали падение объема поставок более дорогих моделей Model S и Model X.

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