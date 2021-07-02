Исаев считает, что индексацию пенсий работающих пенсионеров можно начать с инвалидов

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Поэтапное возвращение к индексации пенсий работающим пенсионерам в России можно начать с инвалидов. Такое мнение в пятницу высказал журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, который находится с рабочей поездкой в Ижевске.

"Единая Россия" за восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам. Если обсуждать возможность поэтапного возвращения, конечно, с моей точки зрения, первый шаг - это восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам", - сказал он.

Исаев отметил, что возвращение индексации пенсий должно быть финансово обоснованным и не должно привести к уменьшению финансирования других сфер социальной поддержки. "Это должно быть финансово обоснованное, просчитанное решение, поэтому принимать его мы будем вместе с правительством", - сказал Исаев.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.