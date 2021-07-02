Переговоры ОПЕК+ могут продолжиться на министерской встрече

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ возобновили переговоры, прерванные накануне, но позиции стран - участниц относительно пересмотра базовых уровней в сделке по сокращению добычи нефти не изменились. Консультации могут быть продолжены на сегодняшней встрече ОПЕК+, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Все то же самое, что и вчера. Ничего не изменилось абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос о прогресс в переговорах. Он допустил, что дискуссии могут быть перенесены на министерскую встречу ОПЕК+, в которой уже примут участие все 23 страны-участницы (в мониторинговом комитете участвуют только восемь стран). Министерская конференция по плану должна состояться сегодня, после завершения заседания мониторингового комитета.

У министров всего три опции обсуждения, отметил собеседник агентства. В первом сценарии страны ОПЕК+ наращивают добычу и продлевают действие соглашения, во втором случае - сохраняют добычу на текущем уровне, в третьем - договариваются об увеличении добычи нефти и пересмотре базовых уровней. Вопрос об изменении базового уровня в соглашении, за который взят октябрь 2018 года, подняли вчера ОАЭ и Казахстан.