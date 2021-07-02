Росстат подтвердил оценку падения ВВП в I квартале на уровне 0,7%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росстат подтвердил оценку падения ВВП России в I квартале 2021 на уровне 0,7% в годовом выражении, следует из данных статслужбы.

Относительно IV квартала 2020 года ВВП снизился на 17,9%.

Объем российского ВВП за I квартал 2021 года составил 26,771 трлн рублей.

В структуре ВВП расходы на конечное потребление снизились на 1,9% по сравнению с I кварталом 2020 года, а валовое накопление увеличилось на 8%. Чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего снижения экспорта (-2,4%) по сравнению с импортом (-2,1%). По оценке ведомства, сокращение экспорта и импорта определялось в основном динамикой внешней торговли услугами и связано, преимущественно, со снижением расходов домашних хозяйств на туристические поездки, в том числе на покупки во время пребывания за границей.

Сокращение конечного потребления связано со снижением потребительских расходов домашних хозяйств (на 2,8%) в условиях сохранения ограничительных мер, связанных с COVID-19. "Рост интернет-торговли, включающий покупки потребителями товаров как на российских, так и зарубежных интернет-площадках, не смог оказать существенного влияния на динамику потребительских расходов", - указывают в Росстате.

Доля оплаты труда в ВВП за отчетный период понизилась с 51,8% до 50,1% в основном за счет сокращения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при применении понижающих тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства, указывают в ведомстве. Доля чистых налогов на производство и импорт выросла с 11,2% до 12,3% за счет изменения структуры налогооблагаемой базы НДС в сторону продукции, реализуемой на внутреннем рынке, доля валовой прибыли увеличилась с 37% до 37,6%.

Оценка выполнена методом использования доходов - это оценка ВВП путем суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ВВП России за январь - май 2021 года вырос на 3,7%. Министерство ожидает, что по итогам 2021 года экономика страны вырастет на 2,9%, а в 2022 году - на 3,2%. В 2020 году ВВП России, По данным Росстата, упал на 3%.