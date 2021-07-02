Путин подписал закон об особенностях виноделия и правах на название "Коньяк России"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, прописывает в том числе условия для нанесения на этикетку наименования "Коньяк России".

Законом, в частности, уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование "Коньяк России".

Законом также даются определения понятиям "автохтонное виноделие", "аборигенный сорт винограда", "винный спирт", "винный дистиллят", "ароматизированные виноградосодержащие напитки" (доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20%), "виноградная водка" и "бренди" (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), "игристые жемчужные вина". Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием.

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.