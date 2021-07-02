Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК + в пятницу завершилась, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, говорится в сообщении секретариата.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России. Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца этого года на 2 млн б/ с.