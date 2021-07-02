{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Секретариат ОПЕК подтвердил перенос переговоров ОПЕК+ на 5 июля

Сегодняшние переговоры не увенчались успехом из-за позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК + в пятницу завершилась, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, говорится в сообщении секретариата.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России. Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца этого года на 2 млн б/ с.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Пандемия COVID-19
Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину "Спутник V"
В министерстве здравоохранения Словакии уточнили, что речь идет о 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз
Читать полностью