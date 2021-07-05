Москва стала лидером рейтинга среди компаний по разработке решений для анализа данных

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания CNews Analytics опубликовала данные исследования, согласно которым Москву признали лидером в разработке решений для анализа данных по итогам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московские компании составляют тройку лидеров в рейтинге крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России, по данным исследования компании CNews Analytics. Первые три места рейтинга занимают технологические компании из Москвы: лидирующая второй год подряд компания GlowByte по внедрению корпоративных хранилищ данных и систем отчетности, "Лига цифровой экономики" - группа компаний, разрабатывающих информационные системы для бизнеса и госструктур, а также компания "Крок", предоставляющая услуги в области системной интеграции и перспективных сквозных технологий", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что их суммарная выручка в 2020 году составила более 50% от общей выручки предприятий, попавших в итоговый рейтинг. Всего в рейтинг включено 40 IT-компаний. Из них 28 являются московскими, семь компаний из Санкт-Петербурга, две компании из Перми, две - из Подмосковья, одна - из Иннополиса (Татарстан). При этом в топ-10 рейтинга CNews Analytics вошли сразу семь столичных предприятий.

Несмотря на влияние пандемии коронавируса на экономику, выручка московских технологических компаний продолжила расти. Так, по итогам 2020 года их рост составил 62%. Это свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности московских компаний на рынке IT-услуг.

"Москва давно стала центром притяжения для разработчиков IT-решений. И результаты рейтинга говорят об активном развитии цифровых технологий в столице. Отмечу, что 6,8% от общего объема налоговых платежей Москвы приходится на компании, работающие в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий. Так, за 2020 год московский IT-сектор перечислил в консолидированный бюджет 281,3 млрд рублей", - сказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, слова которого приводятся в сообщении.

Москва оказывает последовательную поддержку технологическому бизнесу. В 2020 году уровень финансовой помощи IT-компаниям вырос в девять раз по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд рублей. Благодаря финансовой поддержке московские технологические компании смогли компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение и обучение.

О рейтинге

Рейтинг "Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России" формируется ежегодно с 2017 года. Исследование подготовлено CNews Analytics (CNA) - агентством, специализирующимся на подготовке ежегодных рейтингов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. CNews Analytics входит в состав группы компаний РБК. За несколько лет специалистами агентства реализовано более 100 аналитических проектов, посвященных исследованиям рынка информационных технологий и телекоммуникаций.