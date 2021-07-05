Минэнерго готово принять меры из-за роста цен на мазут в случае проблем с поставками в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики готово принять меры из-за роста цен на топочный мазут, но лишь в случае возникновения проблем при поставках на рынок России. Пока что увеличение стоимости этого топлива объясняется ростом цены нефти, поэтому острой необходимости принимать срочные меры нет. Об этом ТАСС сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах форума "Иннопром".

"Мы следим за ситуацией. В случае, если там будут наблюдаться какие-то проблемы с поставками, то, естественно, будем вмешиваться, но пока рынок полностью снабжен. В случае, если будет необходимость, то будем прорабатывать эти меры", - отметил он.

"Если вы посмотрите на цены мазута на мировых рынках, они, собственно, следуют за ценами на нефть, а также восстановление крэк-спредом (разница в цене нефти и нефтепродуктов - прим. ТАСС). Поэтому здесь просто фактически следование мировой конъюнктуре, потому что мазут это, в основном, экспортный товар", - объяснил он ситуацию с резким ростом стоимости мазута на бирже.