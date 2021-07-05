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Общественное пространство в рамках проекта "Индустриальные кварталы" появится в Москве

Благодаря реорганизации участка в районе Тропарево-Никулино на площади более 20 тыс. кв. м откроются банки, магазины, спортивные клубы, будет создано более 500 новых рабочих мест

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тыс. кв. м появится на западе Москвы в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в понедельник.

"Участок в районе Тропарево-Никулино общей площадью 0,68 га будет реорганизован в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Благодаря этому на месте недостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тыс. кв. м. Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее на участке на Никулинской улице планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, однако до конца строительство не было завершено и осталось заброшенным.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, реализацией проекта займется либо правообладатель территории, либо инвестор, определенный по результатам торгов в этом году. При этом десять процентов площадей объекта общественного назначения будет отдано под городские нужды.

"Сегодня инвесторы уже приступили к развитию четырех территорий в рамках проекта "Индустриальные кварталы", это бывшие промзоны "Октябрьское поле", "Кунцево" и два участка в "Коровино", - напомнили в пресс-службе.

Комплексное развитие четырех бывших промзон принесет городу 16,5 тыс. новых рабочих мест, 160 млрд рублей частных инвестиций и около 5 млрд рублей ежегодных поступлений в бюджет. Четыре индустриальных квартала - это более 60 га новых современных облагороженных территорий в черте города.

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