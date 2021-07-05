Италия рассматривает возможность совместной с Россией работы над вакцинами от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Представители Италии планируют найти возможности для совместного с Россией создания вакцин от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр экономического развития Итальянской Республики Джанкарло Джорджетти на бизнес-форуме Италия - Россия, который проходит на площадке Международной выставки "Иннопром".

"Здесь представляется очень важная возможность, это совместные исследования в области вакцин. И мы должны найти совместные наилучшие решения и извлечь из этого положительные результаты" - сказал Джорджетти.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

В 2021 году страной-партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка проходит с 5 по 8 июля.