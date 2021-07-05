Минэнерго отметило переизбыток предложения керосина на рынке России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Минэнерго отмечает, что в настоящее время на российском рынке наблюдается переизбыток предложения авиатоплива, поэтому рынку не угрожает появление дефицита предложения в период летних отпусков. Об этом ТАСС заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах форума "Иннопром".

Тем не менее Минэнерго для большей стабилизации ситуации прорабатывает вопрос повышения биржевого норматива продажи керосина, а также возможность установления правила "целевого" использования авиатоплива. "Вместе с мерами по увеличению биржевого норматива на бензин и дизель, мы сейчас прорабатываем вопрос керосина. Но опять же надо понимать, что рынок полностью снабжён, на рынке переизбыток. То есть само по себе увеличение биржевого норматива на ситуацию сильно влиять не будет", - сказал Сорокин.

"Этот вопрос (введения правила "целевого" использования авиатоплива - прим. ТАСС) также сейчас находится в проработке. Концептуально мы считаем, что это правильная мера, потому что в первую очередь авиатопливо должно использоваться для заправки самолетов, поэтому эта мера находится вместе с ФАС в проработке, в ближайшее время будем докладывать о результатах", - добавил замминистра.

Обсуждение стоимости и объемов производства авиакеросина связано с восстановлением этого рынка, который в прошлом году находился в кризисе из-за пандемии. Сейчас наблюдается рост спроса на авиаперевозки и, как следствие, на керосин.